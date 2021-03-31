الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، عن إطلاق برنامج الدورات الإدارية لإعداد وتطوير إداري الفرق والفئات السنية.وتسعى اللجنة من خلال هذا البرنامج لإحداث التغيير واحترافية التأثير في إداري كرة القدم في السعودية تناغمًا مع رؤية 2030، حيث سيتم تقديم خدمات التدريب والتطوير بمستوى عالٍ من الجودة الملبية للاحتياجات الاحترافية للإداري الرياضي.وتمنح هذه الدورات الفرصة للإداريين الرياضيين من أجل تطوير وتجديد الفكر الإداري الاحترافي، والقدرة على التخطيط الفعّال والإدارة الإستراتيجية ورسم السياسات التي من شأنها المساهمة في التطوير والتجديد، ليس فقط في حدود عمل الإداري ولكن داخل منظومة كرة القدم بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات كرة القدم الاحترافية.وتقوم أهداف البرنامج على سد الفجوة المعرفية بين واقع إداري الفريق وبين أفضل الممارسات، مع تطبيق مهام ووظائف إداري الفريق المحترف، بالإضافة إلى صقل الإداري بالمهارات اللازمة للتعامل مع الفريق الأول والفئات السنية.يذكر أن مدة البرنامج ستكون 10 أيام تشمل 50 ساعة من المحاضرات العلمية والعملية.// انتهى //23:49ت م0298