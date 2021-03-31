اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
الأربعاء 1442/8/18 هـ الموافق 2021/03/31 م واس
واشنطن 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس
أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم على تباين.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 14.34 نقطة، أو 0.36 % ليغلق عند 3972.89 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 201.47 نقطة، أو 1.54 %، إلى 13246.87 نقطة.
فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 85.41 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 32981.55 نقطة.
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