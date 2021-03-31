نيويورك 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسشارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، في الحفل الافتراضي الذي أقامه المندوب الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة السفير كاها أمنادزه بمناسبة احتفال بلاده بمرور 30 عامًا على إعلان استقلالها.وأكد معالي السفير المعلمي، خلال المشاركة أواصر الصداقة التي تجمع البلدين، متمنياً لجورجيا وشعبها دوام التقدم والنجاح.حضر الحفل جمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة، ومن جانب وفد المملكة مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.// انتهى //23:59ت م0300