الظهران 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسرعى صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية أمس الأربعاء, حفل تخريج الدورة (133) من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران.وفور وصول سموه عُزف سلام الفريق، عقب ذلك بدأ الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى قائد المعهد كلمة بهذه المناسبة، تبع ذلك كلمة الخريجين، بعدها قام الخريجون بأداء القسم، ثم أعلنت نتائج الطلبة المتفوقين، وفي نهاية الحفل عُزف السلام الملكي.// انتهى //00:45ت م0004