أديس 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسشهدت القارة الأفريقية ارتفاعاً في إصابات فيروس كورونا ليصل عدد الإصابات إلى أربعة ملايين و196 ألفا و440 ,وبلغت حالات الوفاة 112 ألفا و265 شخصا على الأقل فيما تماثل للشفاء ثلاثة ملايين و 755 الف و 847 شخصا.وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له ,أن دول جنوب أفريقيا سجلت أعلى معدل للإصابات لتصل إلى مليونا و 906 آلاف و807 تليها دول شمال أفريقيا.// انتهى//06:15ت م0014