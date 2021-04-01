عام / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1442/8/19 هـ الموافق 2021/04/01 م واس
المدينة المنورة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تعالى تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
// انتهى //
08:09ت م
0015