المدينة المنورة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تعالى تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.// انتهى //08:09ت م0015