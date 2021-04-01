لوس انجليس 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسقتل أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح، أمس إثر إطلاق نار في مدينة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية.وذكرت الشرطة في أورانج أن أفرادها وصلوا إلى الموقع في الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي عندما أطلق النار وسقط العديد من الضحايا بينهم قتلى في الموقع، مشيرة إلى أن الوضع استقر منذ ذلك الحين ولا يوجد أي تهديد.وأشارت إلى أن مطلق النار نُقل إلى المستشفى، فيما فتحت تحقيقًا بالحادثة.ولم تذكر الشرطة مزيدًا من التفاصيل.// انتهى //08:44ت م0018