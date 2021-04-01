بغداد 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واستصدرت أخبار الزيارة الرسمية التي قام بها دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق إلى المملكة العربية السعودية الصفحات الأولى لصحف بغداد الصادرة اليوم.وأبرزت بشكل خاص الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أُبرمت خلال الزيارة، التي شملت مختلف مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.وتناولت صحف بغداد باهتمام المباحثات التي عقدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق، في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض.ونشرت تقارير مرفقة بالصور, حول مراسم الاستقبال الرسمي الحافل التي جرت لدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض, وتضمنت عزف النشيدين الوطنيين العراقي والسعودي واستعراض حرس الشرف، وإطلاق المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدومه، فيما رسمت الطائرات السعودية علم جمهورية العراق الشقيقة في الجو.وتطرقت صحف العراق إلى البيان المشترك الذي صدر في ختام المباحثات بين الجانبين، الذي أكد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.// انتهى //09:37ت م0019