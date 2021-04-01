بيروت 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم جلسة المباحثات التي عقدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض.وركزت صحف بيروت على المشاورات والمساعي التي يجريها المعنيين في لبنان للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، لاسيما المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري.وتحدثت عن إعلان القوات المسلحة المصرية تنفيذ فعاليات التدريب الجوي المشترك مع القوات السودانية نسور النيل ـ 2.وتناولت صحف الخميس بدء السلطات المصرية تحقيقات في أسباب جنوح السفينة إيفر غريفن التي عطلت الملاحة البحرية 6 أيام بقناة السويس.وأخبرت عن كشف موسكو أن رئيس الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي.وتطرقت صحف لبنان إلى تأكيد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا وجود تحسن في آفاق الافتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح، لكنها حذرت من مخاطر حصول انتعاش غير متكافئ بين الدول.// انتهى //09:43ت م0021