نيويورك 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسدعا مجلس الأمن الدولي السلطات الصومالية إلى الخروج من الطريق المسدود المرتبط بالعملية الانتخابية، مجددًا المطالبة بانتخابات تشمل الجميع في أقرب وقت ممكن.وأقر مجلس الأمن بالإجماع البيان الذي صاغته المملكة المتحدة في ختام الاجتماع المغلق أمس.وأعرب المجلس عن قلقه من الطريق المسدود الحالي، مطالبًا القادة الصوماليين بعقد اجتماع في أقرب فرصة ممكنة لحل المسائل العالقة استنادًا إلى اتفاق 17 سبتمبر حول المسار الانتخابي.وطلب عقد الاجتماع كل من إيرلندا والمملكة المتحدة وإستونيا وفرنسا والنرويج والولايات المتحدة بسبب الطريق المسدود الذي آلت إليه العملية الانتخابية.وشدد مجلس الأمن الدولي على أن من مصلحة كل الصوماليين الحرص على إجراء انتخابات تشمل الجميع في أقرب وقت ممكن.// انتهى //10:00ت م0024