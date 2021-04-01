الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسعقد مجلس الاعتماد الأكاديمي للتخصصات الهندسية وعلوم الحاسب الآلي أمس، أول اجتماعاته وذلك بمشاركة ممثلين من هيئة تقويم التعليم والتدريب، الهيئة السعودية للمهندسين، وشركة سابك (عن قطاع التعدين والصناعة)، الشركة السعودية للكهرباء (عن قطاع الطاقة)، شركة إس تي سي (عن قطاع الاتصالات).وكان مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب قد وافق في اجتماعه الثالث (الدورة الثانية) بقراره على إعادة حوكمة منظومة الاعتماد الأكاديمي البرامجي من خلال إنشاء مجالس اعتماد تخصصية تدعم استقلالية قرار الاعتماد، والمشاركة في اتخاذه مع الجهات ذات العلاقة من الهيئات الوطنية المهنية وسوق العمل ومؤسسات التعليم فوق الثانوي (الحكومي والأهلي)، حيث يتسق هذا النموذج مع الممارسات العالمية بتوجيه الاهتمام بكل تخصص وفقاً لطبيعته، ومن بينها، مجلس الاعتماد الأكاديمي للتخصصات الهندسية وعلوم الحاسب الآلي.وسيكون لهذا المجلس أهمية إستراتيجية كونه الأداة الرئيسة لحوكمة الاعتماد الأكاديمي لبرامج الهندسة والحاسب الآلي، واتخاذ قرارات الاعتماد المتعلقة بشأنه، وتقديم المقترحات التطويرية بما يسهم في تقديم خدمات متميزة في مجال جودة برامج الهندسة والحاسب الآلي مرتبطة بهوية متطلبات السوق السعودي، حيث تتم حوكمة أعماله من خلال مجموعة متنوعة تمثل الجهات الوطنية الكبرى في هذا المجال بما يضمن استقلاليته، وتنافسيته، ومصداقية قراراته.وقدم مدير عام الاعتماد البرامجي الدكتور بندر الخيّال عرضاً عن التحول في الاعتماد الأكاديمي والأهداف المرجوة منه وخاصة رفع القيمة الأكاديمية للاعتماد وارتباطه بسوق العمل مع رفع جودة التعليم في القطاعين العام والخاص وكفايتهما وإسهامهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية ومواكبة الممارسات والتجارب الدولية المتميزة. إضافة إلى تفعيل قيم الشفافية والاستقلالية والمشاركة الوطنية في جودة التعليم.// انتهى //11:45ت م0050