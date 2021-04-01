عرعر 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسقدّمت مراكز فحص الزواج بمنطقة الحدود الشمالية خدماتها لـ 5445 مستفيداً، وذلك خلال عام 2020م، عبر 5 مراكز فحص للزواج بالمنطقة، حيث بلغ عدد حالات التوافق 2008 حالات، فيما بلغ عدد حالات المشورة الطبية 128 حالة.يُذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة تشمل (مركزاً للقلب، و 3 للسكري، 3 للكلى، 3 للاسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة تتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.// انتهى //11:45ت م0051