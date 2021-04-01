المدينة المنورة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واستمكّن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة من إجراء عملية جراحية معقدة لإنقاذ قلب طفل خديج لا يتجاوز وزنه 1.6 كجم.وكان الطفل يعاني من عيب خلقي في القلب تمثل في تضيق شديد في قوس الشريان الأبهر، وفي مثل هذه الحالات يتم وضع الطفل في حضانة إلى أن يتحسن وزنه غير أن حالة الطفل كانت لا تحتمل التأخير وتستدعي التدخل الجراحي السريع.وتم إدخاله لغرفة العمليات، حيث أجري له إصلاح جراحي دقيق لتوسيع التضيق الشديد في قوس الشريان الأبهر, وبفضل الله تمت العملية بنجاح - ولله الحمد -، وغادر المركز بعد 5 أيام، ويتمتع بصحة جيدة، حيث يستكمل برنامج التأهيل والحضانة بمستشفى الولادة والأطفال بالمدينة المنورة.// انتهى //11:46ت م0053