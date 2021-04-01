نجران 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسحصل مستشفى الملك خالد بنجران على عضوية المنظمة العالمية لدعم الحياة خارج الجسم ELSO (الإيكمو) وشهادة التسجيل.وأوضحت "صحة نجران" أنها شرعت في تقديم برنامج الإيكمو "برنامج الأكسجة الغشائية خارج الجسم"، تزامناً مع انتشار جائحة كورونا، لافتةً إلى تدريب فريق عمل متكامل من الأطباء والتمريض واختصاصي الرعاية التنفسية واختصاصي تروية القلب للعمل على البرنامج ، موضحةً أن فريق العمل وضع السياسات والخطط للبرنامج وفقاً لتوصيات الجمعية العالمية للأكسجة الغشائية.وأشارت إلى اعتماد تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم على إمداد الجسم بالأكسجين وتنقيته من ثاني أكسيد الكربون عن طريق جهاز الإيكمو.// انتهى //11:47ت م0054