الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسزار السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويّ أمس، مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي المكلف للمركز عاصم السحيباني.وتجول السفير الفرنسي في جميع المناطق، مطلعاً على أبرز المعالم والأبراج في كافد، كما اطلع على المشروعات المستقبلية والتصاميم الهندسية المعمارية الفريدة والمميزات التي تجعل كافد وجهة رئيسية للمال والأعمال في المنطقة تجمع ما بين السكن والعمل والترفيه.وعبر السفير لودوفيك بويّ عقب الزيارة عن إعجابه بكافد كوجهة متعددة الاستخدامات تمكنك من الحياة والازدهار والاكتشاف، وما يتضمنه من مباني وابراج ذات تصاميم معمارية فريدة، معربًا عن سعادته بزيارة مركز الملك عبدالله المالي القلب النابض لمدينة الرياض، ووجهة المستقبل الجاهزة لاستقبال الشركات المحلية والعالمية.// انتهى //11:49ت م0055