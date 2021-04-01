تبوك 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسكثَّفت أمانة منطقة تبوك جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت أمس, 1402 جولة رقابية على الأسواق العامة والمراكز التجارية ومنافذ البيع ضمن جهود رقابية على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، أسفرت عن إغلاق (5) منشآت تجارية وإنذار (7) محال تجارية أخرى مخالفة للإجراءات الاحترازية وغير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ومتهاونة في وضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، وعدم توفير أجهزة قياس الحرارة، والتهاون في التحقق من المتسوقين بتفعيل تطبيق "توكلنا".وشددت أمانة تبوك على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، إلى جانب فحص المرتادين للمحال التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد الجسدي.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الرسمية للأمانة، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية الميدانية لضمان حماية المستهلك وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.// انتهى //11:57ت م0057