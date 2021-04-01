تونس 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إلى تونس اليوم، مشيرة إلى أن بوقادوم يزور تونس محمّلاً برسالة من الرئيس الجزائريعبدالمجيد تبون، إلى الرئيس التونسي قيس سعيَد.وسلطت الضوء على الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين إلى 254018، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8812، وسط تحذيرات من موجة ثالثة بدأت تلوح في الأفق.وعرجت صحف الخميس على شروع السلطات المصرية في التحقيق في أسباب جنوح السفينة "إيفرغريفن" التي عطلت الملاحة البحرية لقرابة أسبوع في قناة السويس، مما خلف خسائر بملايين الدولارات يومياً.واحتوت على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توسيع نطاق إجراءات مكافحة كوفيد-19 لتشمل كامل الأراضي الفرنسية لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من السبت وإغلاق المدارس لمدة ثلاثة أسابيع، في محاولة لوقف الموجة الوبائية الثالثة.وأشارت صحف تونس إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية ليبلغ أربعة ملايين و196 ألفاً و440 إصابة، كما بلغت حالات الوفاة 112 ألفاً و265 شخصاً فيما تماثل للشفاء ثلاثة ملايين و 755 ألفاً و 847 شخصاً.// انتهى //11:57ت م0058