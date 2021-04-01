مسقط 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم عن تسجيل 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات وتعافي 673 حالة.وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 77 وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 515 فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 160.وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 160018 حالة والمتعافين 144639 .// انتهى //12:08ت م0060