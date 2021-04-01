نيودلهي 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم تسجيل 72330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 12 مليونا و221 ألفا و665 حالة.وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 459 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 162 ألفا و927 حالة وفاة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين بلغ 11474683 شخصا .// انتهى //12:13ت م0061