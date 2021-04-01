جدة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسدشن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم، منصة مواعيد مركز اللقاحات بالجامعة المخصصة لمنسوبي الجامعة وذويهم والطلاب والطالبات، التي يمكن من خلالها حجز المواعيد بسهولة ويسر.وأثنى عميد كلية الطب الدكتور محمود بن شاهين الأحول، على دعم إدارة الجامعة في سبيل تقديم خدمات التحصين المجتمعي بالتعاون مع وزارة الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز، مشيراً إلى أن مركز اللقاحات بالجامعة يحتوي على أكثر من 50 عيادة ويعمل بها متطوعين ومتطوعات من موظفين وموظفات وطلاب وطالبات الجامعة، وفق أفضل المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية.// انتهى //12:17ت م0062