الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في مكتبه اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة العربية السعودية بيريك آرين.وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون التي تربط مجلس التعاون وجمهورية كازاخستان في جميع المجالات والعلاقات المشتركة بين الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيزها، كما جرى استعراض تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:52ت م0091