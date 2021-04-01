عمّان 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 أبريل 2021 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وآخرها السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد وبأعداد كبيرة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكاً صارخاً للوضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، مؤكداً أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم كافة، وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني.وأشار السفير الفايز أن وزارة الخارجية الأردنية وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية طالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وباحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس.كما طالب السفير الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للمسجد.// انتهى //13:52ت م0092