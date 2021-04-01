الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسأكدت ندوة علمية مختصة في الرياض على ازدياد أعداد الأشخاص الذين تعرضوا لاضطرابات نفسية نتيجة جائحة كورونا COVID-19 وهو الأمر الذي تم رصده على مستوى العالم.وأفاد المشاركون في الندوة الثالثة عشر للصيدلة النفسية وعلاج الإدمان التي نظمها مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، أن جائحة (COVID-19) تسببت في زيادة عدد المصابين بالقلق والاكتئاب والوسواس القهري عالمياً، بسبب التحديات التي كان يواجهها العالم وحالة الارتباك التي صاحبت التعامل مع هذه الجائحة.وشدد الخبراء على ضرورة وأهمية تقديم الدعم النفسي وزيادة فرص العلاج الدوائي والسلوكي لهؤلاء الأشخاص لمساعدتهم على التعافي من هذه الاضطرابات.وأوضح مدير عام صحة الرياض الدكتور حسن الشهراني أن المديرية أولت خدمات الصحة النفسية رعاية كبيرة لما تمثله من أهمية في تقديم الرعاية الصحية والتأهيلية للمرضى النفسيين ومرضى الإدمان، ومن ذلك خدمات الرعاية الصيدلية النفسية.وقال: لاحظنا وبشكل مستمر التطور الذي يعيشه مجمع إرادة والصحة النفسية والإنجازات التي يحققها وهو ما نشعر معه بالفخر، وهذا بكل تأكيد يعود للمهنية العالية وحس المسؤولية الكبير من القائمين على المجمع والمنتمين له تجاه المرضى الذين يخدمهم".وأضاف: نفتتح ندوة الصيدلة النفسية، ونستذكر آخر منجز تحقق في هذا المجال والمتمثل في حصول المجمع على المركز الأول على مستوى مستشفيات المنطقة عن مشروع توصيل أدوية مرضى الإصلاحيات ومراكز التأهيل، ضمن مبادرة فريق التدخل السريع التي نفذها المجمع، والذي أسهم في حل مشكلة تنقل المرضى خلال فترة الحظر التي صاحبت جائحة كورونا".وتناقش الندوة بمشاركة محاضرين عالميين محاور عدة تشمل اضطرابات القلق والاكتئاب لدى المرضى الذين تأكدت إصابتهم بكورونا والمشتبه بهم، وإدارة التأثيرات النفسية لتعاطي المواد المخدرة، والآثار النفسية المترتبة على جائحة كورونا في المجتمع، والآثار النفسية نتيجة علاجات كورونا، والاحتياج الفعلي للتوسع في إعادة تأهيل المخدرات والكحول، وجائحة كورونا ومرضى الوسواس القهري.// انتهى //13:52ت م0093