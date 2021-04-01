الجبيل 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسأطلقت إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل مبادرة "الهاتف الإرشادي" ضمن خدماتها المساندة التي تقدمها للطلاب وأسرهم خلال مرحلة التعليم عن بعد.وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم النفسي والتربوي للطالب، ومساعدته على تجاوز العقبات التحصيلية أو النفسية أو الاجتماعية التي قد تشكل عائق له عن مواصلة العملية التعليمية، بالإضافة إلى توعية الأسرة ببعض الطرق والوسائل التربوية الحديثة في التعامل مع أبنائهم، ونشر الوعي لتفعيل الجانب الوقائي لمعالجة المشكلات السلوكية والتحصيلية، وفتح قناة للتواصل الفعال تسهم في تذليل الصعوبات التربوية والنفسية والبيئة التعليمية.وتعتمد آلية خدمة "الهاتف الإرشادي" على استقبال المكالمات الهاتفية من الطلاب أو أولياء الأمور على مدار اليوم الدراسي من قبل 53 مرشداً طلابيًّا في 29 مدرسة، حيث خصصت كل مدرسة أرقامًا مباشرة لهذه الخدمة.وتأتي هذه الخطوات انطلاقًا من حرص الهيئة على تقديم خدمات تعليمية متميزة عالمية في بيئة آمنة ومحفزة للإبداع والابتكار، لبناء مجتمع معرفي يواكب تطلعات المستقبل، وتعزيزًا للمبادرات التي أطلقت خلال فترة التعليم عن بعد.// انتهى //13:53ت م0094