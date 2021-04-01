جيزان 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسقدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـعدد 207352 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن. وبينت "صحة جازان" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن بلغ 60684 مستفيداً، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 146668 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.وتقوم عيادات تطمن بإستقبال من يشعرون بأعراض كورونا، مثل: إرتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو إحتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق”، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز “تأكد” فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراض، ويمكن الإستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”.// انتهى //13:55ت م0095