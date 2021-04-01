جيزان 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، عدداً من الفائزين والفائزات من منسوبي تعليم جازان في مسابقة مدرستي الرقمية التي أطلقتها وزارة التعليم.واستمع سموه لشرح مفصل من المدير العام للتعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي عن المسابقة التي شارك فيها 280 ألف من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمهتمين بالتعليم الإلكتروني ، والأهداف التي سعت لتحقيقها ، وما تضمنته من مجالات شملت التعليم، والإعلام والتثقيف، والتدريب.وأكد سموه أهمية المسابقة في تعزيز مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة، وتبرز دور الأسرة وأولياء الأمور في إنجاح العملية التعليمية ، بما يلبي الاحتياجات ، ويحقق طلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //13:56ت م0097