رفحاء 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسصرفت جمعية "ملاذ" للتنمية الأسرية بمحافظة رفحاء مؤخراً، دفعة المساعدات المالية لـ 32 مستفيداً، وذلك ضمن مشروع مودة لتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً, لتخفيف الأعباء المالية وتيسير الزواج على الشباب, بدعم من ‫أوقاف الضحيان‬ بمبلغ تجاوز الـ 190,000 ريال.وأوضحت "ملاذ" أن برنامج إعانة الزواج يعد من أهم برامج الجمعية، لافتةً إلى ان الجمعية قدمت عدداً من الدورات التدريبية في الجانب الاجتماعي والشرعي والصحي لتأهيل المستفيدين لقيادة الأسرة بنجاح وتجويد الحياة الأسرية وتوعية الشباب المقبلين على الزواج بكيفية حل المشكلات الاسرية, مقدمةً الشكر للداعمين لبرنامج إعانة الزواج والبرامج الأخرى، وللعاملين في الجمعية الحريصين على خدمة المستفيدين.// انتهى //13:58ت م0098