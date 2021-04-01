أبها 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسأعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التطوير الأكاديمي والجودة اليوم انطلاق جائزة جامعة الملك خالد للتميز للعام الجامعي 1442هـ في دورتها السابعة، وفتح باب الترشح للجائزة حيث سيتم البدء في استقبال ملفات التقدم من 4 أبريل الجاري حتى 3 يونيو المقبل، وتشتمل على 15 فرعًا، تغطي مجالات التعليم والبحث العلمي والموارد البشرية وخدمة المجتمع والتعلم الإلكتروني والابتكار وريادة الأعمال.وأكد عميد عمادة التطوير الأكاديمي والجودة الدكتور سالم القرني أن هذه النسخة من الجائزة مطورة عن الدورات السابقة وتأتي ضمن أهداف الجامعة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى نشر مفاهيم وممارسات التميز والإبداع والجودة، والحث على التنافس الإيجابي، وتنمية روح المبادرة والابتكار بما يسهم في تعزيز العملية التعليمية وتطويرها بالجامعة.// انتهى //14:02ت م0102