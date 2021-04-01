الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسأجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا ، اليوم، بالمبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية الصيني تشاي جيوان.وجرى خلال الاتصال ، استعراض العلاقات الثنائية، وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:18ت م0103