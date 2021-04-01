سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنائب وزير الخارجية الصيني
الخميس 1442/8/19 هـ الموافق 2021/04/01 م واس
الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس
أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا ، اليوم، بالمبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية الصيني تشاي جيوان.
وجرى خلال الاتصال ، استعراض العلاقات الثنائية، وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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14:18ت م
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