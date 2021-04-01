الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسوقعت الشركة السعودية للكهرباء، مذكرة تعاون مجتمعي مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، الرائدة في العمل الخيري المؤسسي لمواجهة الإعاقة وتأهيل الأطفال لتجاوز سلبيات الإعاقة.وشملت أبرز بنود المذكرة، تخصيص مبالغ استقطاعات موظفي الشركة لصالح برنامج "ساعة خدمة"، وهو برنامج يقدم الرعاية الشاملة للأطفال من ذوي الإعاقة في عدة مجالات مثل: الطبية، التعليمية والتأهيلية، وتوفير الرعاية العلاجية والتعليمية والتأهيلية للطفل ذوي الإعاقة ومساندة أسرته في التعايش مع الإعاقة.ومثل الشركة في توقيع المذكرة بمقر الشركة في الرياض، سعد القحطاني، نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة بالنيابة، فيما مثل الجمعية الدكتور أحمد التميمي، المدير التنفيذي للجمعية.ويأتي توقيع هذه المذكرة، تعزيزاً لدعم "السعودية للكهرباء" المتواصل لأبناء وبنات الجمعية من سنوات طويلة، الذي أثمر عدة برامج ومبادرات مثل: برنامج رسومات وإبداعات الاطفال، جرب الكرسي، المركز الصيفي لتنمية مهارات الأطفال ذوي الإعاقة "قدرات" وغيرها. كما أنها تأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة؛ لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمجتمعية.// انتهى //14:20ت م0104