سكاكا 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسواصلت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جولاتها الميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ضمن جهود الأمانة المستمرة.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن فرق الرقابة الصحية نفذت خلال 3 أيام 1998 جولة على المولات والمحال والمطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبيناً أنه تم رصد 5 مخالفات للإجراءات الاحترازية كما تم إغلاق 5 منشآت مخالفة.وأكد أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الفورية على المخالفين، مشيراً إلى استمرار جولات الرقابة الميدانية بشكل مكثف لرصد المخالفات وضمان الالتزام بالاشتراطات والتباعد الاجتماعي و الإجراءات الاحترازية كافة بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.// انتهى //14:21ت م0105