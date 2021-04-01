عام / فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة (جندي) رجال
الخميس 1442/8/19 هـ الموافق 2021/04/01 م واس
الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة (جندي) رجال ، كما يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 / 8 / 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 26 / 8 / 1442هـ عبر منصة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي https://jobs.sa .
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