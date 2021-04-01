الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسحققت هيئة السوق المالية المركز الرابع بين الجهات الحكومية وغير الربحية على مستوى المملكة في جائزة "أفضل بيئة عمل سعودية" لعام 2021، حيث تضمنت الجائزة الإعلان عن أفضل 30 جهة من القطاع العام والخاص وفقاً لمنهجية عالمية موحدة تطبَّق في أكثر من 50 دولة حول العالم.ويعكس هذا التقييم والمركز الذي حققته الهيئة، منهجيتها في تطبيق قيمها المرتكزة على التطوير والتحسين المستمر للسياسات والإجراءات والأنظمة والبرامج المستخدمة في تسيير الأعمال، والتميز بكفاءة منسوبيها والحرص على تطوير مهاراتهم وخبراتهم، وتعزيز التواصل والتشاور بمهنية واحترافية عالية، والاهتمام بالموظف من منطلق إيمان الهيئة بأن منسوبيها أهم مورد لديها، وتحمل المسؤولية وواجباتها تجاه مجتمعها ومنسوبيها.وتعمل الهيئة وفق هذه القيم بشكل مستمر لرفع كفاءة منسوبيها وتطوير مهاراتهم لتحقيق أعلى مراتب الجودة والمهنية، ودعم وتقديم أفضل البرامج التطويرية بهدف تعزيز الولاء لمنسوبي الهيئة من خلال بيئة عمل جاذبة وداعمة، لرفع مستوى الإنتاجية وكفاء الأداء.من جهة أخرى ثمن مجلس هيئة السوق المالية المشاركة الفاعلة والإيجابية من منسوبي الهيئة في التقييم الذي تم لبيئة العمل، مؤكداً أن هذه البيئة التي ساهموا في تأسيسها وتنميتها، تنعكس بصورة مباشرة على تطوير السوق المالية وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للسوق المالية (برنامج الريادة المالية 2019 -2021) المتوافق مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.الجدير ذكره أن جائزة أفضل بيئة عمل تهدف إلى التعريف بأفضل بيئات العمل في المنشآت المحلية التي تملك القدرة على استقطاب، وتطوير، والاحتفاظ بالمواهب مع التركيز على الكوادر الوطنية من الشباب وتمكين المرأة السعودية وتعزيز الفاعلية في سوق العمل.// انتهى //15:54ت م0147