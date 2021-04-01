الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واستوشح قصر المصمك بأكثر من 10 أعمال فنية مستوحاة من الزخارف النجدية التقليدية، للفنان التشكيلي السعودي علي الرزيزاء .ويعد ذلك تكريماً للفن التشكيلي السعودي، حيث عُرض عدد من الأعمال الفنية للجمهور على واجهة قصر المصمك، أحد المواقع الثلاثة عشر لاحتفال الرياض بالضوء .واستخدم الفنان في أعماله عدداً من الأبواب الإكريليكية، وهي مجموعة من الدوائر والرسومات التقليدية في العمارة النجدية، حولها الفنان إلى أشكال مفككة تنتمي إلى الفن الحديث .وأوضح الفنان علي الرزيزاء لـ " واس " أن التظاهرة الفنية الثقافية التي تشهدها مدينة الرياض باستخدام الضوء في الأعمال الفنية تُعد الأكبر على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن أبرز إنجازاته الفنية إدراجه لقصر المصمك في أحد الشعارات التي صممها بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة .// انتهى //15:56ت م0149