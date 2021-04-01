مكة المكرمة ١٩ شعبان ١٤٤٢ الموافق ١ أبريل ٢٠٢١م واسدشَّن معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص اليوم مبادرة "#التزامك_وعيك"وهي حملة توعوية تثقيفية رقابية تنفذها‫ وكالة البلديات ممثلة في وحدة الرقابة النسائية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإتصال المؤسسي.وتستهدف الحملة صوالين التجميل النسائية والنوادي الرياضية والمقاهي وهي تأتي للتأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية داخل المنشآت التجارية.وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله الزايدي أنّ الحملة تهدف إلى نشر الوعي الصحي وحثّ أفراد المجتمع على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، مشيراً إلى امتدا الحملة لمدة خمسة أسابيع قادمة وتستهدف زوار المحلات والمنشآت التجارية وصوالين التجميل النسائية.من جانبه أفاد المتحدث الرسمي بالأمانة رعد الشريف , تطوير وتحسين الخدمات البلدية في مجال الرقابة الصحية، مشيراً إلى استهداف مرتادي المنشئات التجارية ومصاحبيهم بالتثقيف ومعرفة حقوقهم الصحية وتعاونهم مع الأمانة لصحة وسلامة الجميع، مبيناً وجود هاشتاق تفاعلي للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيديو توعوي بحساب الأمانة @holymakkah بتويتر لمعرفة جميع أفراد المجتمع حقوقهم عند زيارة المنشآت.// انتهى //16:00ت م0153