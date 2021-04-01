مكة المكرمة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واساختتمت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة التنفيذية للأبحاث والابتكار اليوم فعاليات مسرعة الابتكار الصحي التي تقوم على تصميم وتطوير الأفكار الابتكارية ومساعدة المبدعين من منسوبيها وتذليل العقبات تمهيداً لتطبيقها في حج عام ١٤٤٢.وتعدّ مسرعة الابتكار أحد مشاريع الابتكار في الرعاية الصحية التي تهدف إلى تأهيل منسوبي القطاع الصحي ليكونوا مشاركين في تصميم الابتكارات وتطويرها والعمل على تبنيها وبلورتها بحيث تكون جاهزة لمرحلة التنفيذ والإطلاق التي استمرت لقرابة الشهرين، حيث تم انعقادها عن بعد وذلك مواكبة لبروتوكولات وزارة الصحة الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.وقد حققت ثلاث ابتكارات المراكز الثلاثة الأولى, حيث حقق المركز الأول مشروع الخوذة الذكية (Anti-heatstrok) التي تحمي الحاج من ضربات الشمس والأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي, كما حقق المركز الثاني مشروع الحذاء الذكي (Smart Shoes) للحجاج وخاصة لكبار السن الذين يعانون من مرض السكري وآلام القدم، فيما نال مشروع الحج الصحي (Hajaty Healthy) المركز الثالث وهو عبارة عن نظام بيانات متكامل يشمل المعلومات الديموغرافية والصحية لكل حاج ويدعم مقدمي الرعاية الصحي ويساعدهم في تقديم الخدمة الصحية بشكل أسرع وجودة عالية.وقام على قيادة المشروع كفاءات ذات تأهيل عالٍ في القيادة والإشراف ومتابعة المشاركين وتذليل المعوقات خلال رحلة عملهم إلى ما بعد مرحلة المسرعة كلٌ حسب مساره في براءات الاختراع والبحث العلمي والمشروع التحسيني وتأهيل تطبيقها خلال موسم حج ١٤٤٢ - ١٤٤٣ .// انتهى //16:07ت م0157