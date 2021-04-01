الخرج 19 شعبان1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسنظمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس زيارة لمجموعة من الإعلاميين للمعهد التقني للألبان والأغذية في الخرج، حيث التقى الإعلاميون بمتدربي المعهد، واطلعوا على البرامج التدريبية المتخصصة والإمكانات الفنية والتدريبية المتاحة للمتدربين، وتجولوا داخل المعامل وقاعات التدريب، وقسم الصيانة والكهرباء، وتفقدوا مصانع التدريب الخاصة بالإنتاج الغذائي.وأشاد الإعلاميون بالمعهد التقني للألبان والأغذية، وما يقدمه للكادر السعودي من تدريب وتأهيل وتوظيف من مرحلة التدريب حتى الخروج لسوق العمل، مؤكدين أن "المعهد" يسير بخُطا ثابتة منذ سنوات في دعم الصناعة والمنتجات الوطنية، ويسهم في توطين الوظائف في مجال الألبان والأغذية، الذي يعد نموذجا مشرفا كونه يضمن التدريب والتوظيف لمتدربيه من خلال برامجه التي يقدمها.من جانبها أوضحت مديرة الاتصال المؤسسي في مؤسسة التدريب التقني الدكتورة فوزية الحربي أن هذه الزيارة تأتي ضمن اهتمام المؤسسة في إبراز الدور الرائد الذي تقوم به معاهد الشراكات الإستراتيجية في تأهيل وتدريب وتوظيف الشباب الفتيات للالتحاق بسوق العمل.وأكدت أن المعهد التقني للألبان والأغذية هو أحد أبرز معاهد الشراكات، مشيرة إلى أنه يؤهل ويوفر الوظائف للكادر السعودي أثناء مدة التدريب بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تُعد من أهم أهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.بدوره أوضح المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم العقيلي أن هذه الزيارة جاءت لتُسلط الضوء على الجهود التي يقدمها المعهد من خلال تخريج دفعات وكوادر سعودية تدعم سوق الأغذية وتعكس أهمية المعهد والدور الذ يقوم به في تأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة للانخراط في سوق العمل والإسهام في المحافظة على الأمن الغذائي للمملكة.يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية هو أحد برامج المركز الوطني للشركات الإستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وعلى مدار سنوات عقد عدة شراكات توظيف مع شركات "الصافي، وأراسكو، والوزين" بهدف تدريب الكوادر السعودية في مجال صناعة الأغذية.// انتهى //16:14ت م0158