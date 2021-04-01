القاهرة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.5 مليار جنيه.وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبه 0.03% ليبلغ مستوى 10564.88 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.28% مسجلاً 2013.92 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 1.81% لينهي التعاملات عند مستوى 2963.24 نقطة.// انتهى //17:14ت م0175