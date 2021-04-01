الدوحة 19 شعبان 1442 هـ الموافق01 إبريل 2021 م واسسجلت قطر خلال الساعات الـ 24 الماضية 840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" بواقع 746 حالة من أفراد المجتمع و94 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج.وبيّنت وزارة الصحة القطرية في بيان لها اليوم شفاء 423 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 164544 حالة, كما تم تسجيل 4 حالات وفاة جميعهم كانوا قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.// انتهى //17:35ت م0180