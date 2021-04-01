القاهرة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسدعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي الاتحاد الأوروبي إلى أن يمارس الدور المأمول منه في حث الدول الأعضاء التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة في أقرب وقت، وذلك حمايةً لحل الدولتين الذي يُمثّل السبيل الوحيد لتحقيق أمن وسلام واستقرار المنطقة.جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام المساعد اليوم رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر في مقر جامعة الدول العربية.وعبّر السفير أبو علي خلال اللقاء عن تقدير الجامعة العربية للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في استئناف عملية السلام في ضوء عضويته في اللجنة الرباعية، مُشيدًا بالدعم الأوروبي للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.وطالب الأمين العام المساعد ببذل المزيد من الجهود في الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقبول مُبادرة السلام العربية بهدف تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //17:44ت م0182