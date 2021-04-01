لندن 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 أبريل 2021 م واسأعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن فرض عقوبات إضافية تستهدف شركات ذات علاقة بالنظام العسكري الانقلابي في ميانمار.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان : "بعد شهرين من تنفيذ الانقلاب انحدر جيش ميانمار إلى مستوى هابط جديد في ظل عمليات القتل الوحشي للأبرياء، بمن فيهم الأطفال".وأوضح أن الإجراءات الأخيرة التي فرضتها المملكة المتحدة تستهدف أحد مصادر التمويل الرئيسة للجيش وتشكل عقوبة إضافية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.وتشمل العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ اليوم تجميد أموال ووقف تحويلات لشخصيات يشتبه بتورطها في توفير التمويل للنظام العسكري في ميانمار.// انتهى //17:45ت م0183