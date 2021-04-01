القاهرة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية التي تعدّ من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال الافتتاح أن امتلاك القدرة على تصنيع الدواء أمر حيوي يتجاوز فكرة التكلفة والمكسب، مشددًا على أن الدولة المصرية مستعدة لتوفير جميع التسهيلات لصناعة الدواء وخاصة أدوية الأورام وتشجيع القطاع الخاص.وأنشئت مدينة الدواء المصرية على مساحة 180 ألف متر مربع، وزُوِّدت بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء، لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.// انتهى //17:47ت م0184