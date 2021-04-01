المدينة المنورة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، طريق المدينة المنورة -حائل المباشر، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ومعالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.وأقيم حفل بهذه المناسبة بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم اطلع سمو أمير حائل وسمو أمير المدينة المنورة وسمو نائب أمير حائل , على عرض مرئي عن وزارة النقل وأبرز الأعمال التي تقوم بها، بالإضافة لمسيرتها التاريخية مروراً بتغيير مسماها من وزارة المواصلات إلى وزارة النقل، تلا ذلك عرض آخر عن الطريق الجديد الذي يُعدّ شرياناً مهماً يربط منطقة المدينة المنورة ومنطقة حائل، وأحد أهم مشاريع الطرق في المملكة، حيث يبلغ طوله 414 كيلومتراً، ويمتد من الطريق الدائري بالمدينة المنورة حتى طريق القصيم/حائل/الجوف السريع.وأكد وزير النقل خلال كلمته بحفل الافتتاح، أن هذه المشاريع التنموية، تأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقتين، وأن الدعم الذي توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والمتابعة المستمرة، تجني ثمارها اليوم من خلال تدشين هذا المشروع الحيوي الهام، مقدّماً شكره لأصحاب السمو الملكي الأمراء على رعايتهم والدعم الذي يولونه للمنطقتين وأهاليها، بالإضافة إلى دعمهم المستمر لمشاريع الوزارة.وأشار إلى أن هذا الطريق يُعد أحد أهم المحاور الرئيسة لربط مناطق المملكة ببعضها، حيث تولي الوزارة اهتماماً بالغاً في ربط مناطق المملكة كافة للتوسع في شبكة الطرق وخدمة سكان المملكة وزوارها كافة والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، حيث يربط الطريق منطقة حائل والمنطقة الشمالية مباشرة بالمشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يعزز خدمات النقل البري بين المنطقتين ويرفع مستوى السلامة على الطرق السريعة.وأوضح معاليه أن الطريق الجديد يربط المناطق النائية والريفية بالمدن والمحافظات، مما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد المحلي، وذلك ضمن خطط الوزارة لتوسيع شبكة الطرق والارتقاء بالبنية التحتية لها في مناطق المملكة كافة.// انتهى //17:59ت م0186