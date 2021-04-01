الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم توقيع عقد شراكة يجمعها مع مسرّعة تيكستارز العالمية «Techsters » المتخصصة في التسريع التقني، بالشراكة من صندوق رائد فنتشرز الاستثماري، الذي يعد صندوق رأس مالٍ جريء يركز على الاستثمار في المراحل الأولية للمشاريع من البدايات إلى النمو السريع، بهدف تعزيز نجاح الشركات الناشئة في المملكة، كما تهدفان من خلالها لدعم النمو التجاري للشركات السعودية الناشئة وتسريع اعتمادها على التقنيات الرقمية والتوسع للأسواق المختلفة.وستستثمر الجهات الثلاث خبراتها الواسعة وإمكانيتها الضخمة في تحفيز وتسريع وتعظيم فاعلية أداء الشركات الناشئة في المجتمع السعودي، من خلال برنامج دعم متكامل لرواد الأعمال، تحت إشراف نخبة من الموجّهين والخبراء الدوليين، ويتضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي سيعمل في ظلها خبراء البرنامج جنباً إلى جنب مع رواد الأعمال على اكتشاف مكامن القوة وعناصر النجاح في مشاريعهم، والعمل على إنمائها وتقويتها وتجاوز الصعوبات والعوائق التي قد تواجههم خلال مرحلة إطلاق المشروع.ومن المقرر أن تتبنى هذه المسرّعة عشر شركات ناشئة في برنامجها الأول بما يتيح لها إمكانية توسيع أعمالها وشراكاتها المتنوعة، كما تحصل المشاريع المنخرطة في البرامج على تمويل قدره 450 ألف ريال «120 ألف دولار»، على أن يستوفي المشروع شروط الحصول على التمويل، التي سوف يتم إيضاحها ضمن البرامج.وحول هذه الشراكة أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لوظائف المستقبل والريادة الرقمية الدكتور أحمد آل ثنيان حرص الوزارة على دعم وتحفيز الشركات الناشئة المستمد من رؤية المملكة 2030، حيث تؤمن الوزارة بأهمية ريادة الأعمال الرقمية، وأنها رافد مهم للاقتصاد الرقمي، موضحا أن الشركات الناشئة تعد محرك الثورة الصناعية الرابعة والاستثمار الحقيقي في الرحلة نحو تجسيد التحول الرقمي الكامل.وجدد الدكتور الثنيان تأكيده بتمكين ريادة الأعمال الرقمية من خلال توفير بيئة متكاملة تدعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التحول الرقمي، والربط بينهم وبين المستثمرين، وفتح الأسواق أمامهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناشئة قابلة للانتشار الواسع، لتغيير المجتمع والعالم من حولهم للأفضل، مبيناً أن ذلك يظهر جلياً في تسريعها لإطلاق مثل هذا النوع من الشركات.وحول ما ستجنيه هذه الشراكة عدد الثنيان ثمار ما ستجنيه الشراكة بأنها ستدعم تأسيس الشركات الناشئة، ودعم توسيع نطاقها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتسهيل تبنيها واعتمادها على التقنيات الحديثة التي تحتاج اليها، مضيفاً أن الإمكانيات والخبرات التي تمتلكها المسرّعة دفعت الوزارة لعقد هذه الشراكة النوعية معها، منوهاً بأن الوزارة ستواصل بذل الجهود ومضاعفتها لدعم الشركات الناشئة الرقمية وتلبية جميع احتياجاتها، وكذلك تحفيز رياديي الأعمال والمبتكرين الرقميين ودفعهم لتأسيس شركاتهم الخاصة بما يسهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية عالية.من جانبه أكد الشريك المؤسس لرائد فنتشرز طلال الأسمري أن تمكين رواد الأعمال هو السبيل لإيجاد اقتصاد متنام يسهم في تحقيق رؤية 2030، موضحاً أن البرنامج سيحفز إيجاد موجة جديدة من رواد الأعمال المحليين والإقليميين، ويمكّنهم من الوصول لآفاق معرفية مليئة بالتجارب العالمية، برؤيتنا للأثر الحقيقي لهذه المعرفة خلال السنوات القريبة القادمة.يذكر أن منصة «تيكستارز» التي لديها نطاق شبكي واسع جداً امتد ليشمل أكثر من 150 دولة، وتضم أكثر من 20,000 خبير ومرشد، استثمرت في أكثر من 2,500 شركة ناشئة تبلغ قيمتها مجتمعة 204 مليارات دولار، ستتيح الشراكة معها فرصة لتوسيع أعمال الشركات الناشئة في المملكة التي باتت تشهد نمواً سريعاً في هذا المجال، وخاصة في ظل الدعم الحكومي المقدر لمنظومة الشركات الناشئة، حتى باتت المملكة سوقاً يتيح الوصول إلى رؤوس الأموال والمواهب ويقدم مجموعة واسعة من الفرص.// انتهى //17:59ت م0187