الرباط 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 ابريل 2021 م واسانعقدت اليوم أعمال الدورة الافتراضية 59 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بمشاركة 13 وفداً من الدُول العربية من ضمنها المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وتضمن جدول أعمال الدورة دراسة عدد من البنود منها تقديم تقرير المدير العام عن نشاط المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي (58) و(59)، وتقرير متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة، وعرض تقارير وتوصيات اللجان الاستشارية لعلم القياس والاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، فضلا عن عرض قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في القاهرة في شهري يناير وفبراير الأخيرين.وخلال الاجتماع تطرق المدير العام للمنظمة عادل الصقر لأنشطة المنظمة ومن ضمنها مشروع إنشاء معهد التدريب والاستشارات الصناعية، وإحداث منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية التي تشمل قاعدة بيانات ما يزيد عن 10 آلاف مصنع وشركة، لتصبح أول منصة رسمية متخصصة في المنطقة العربية.// انتهى //19:08ت م0208