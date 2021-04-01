القاهرة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسشاركت مصر اليوم في أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني التي عُقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".واستعرض وزير الخارجية سامح شكري في كلمته -التي ألقاها نيابة عنه في الاجتماع مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد أبو الخير- التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة تضافر جميع الجهود لتجاوز تلك المحنة الإنسانية.وأشاد وزير الخارجية المصري بالتجربة اليابانية الرائدة في مجالات التنمية الشاملة وما تمثله من نموذج يُحتذى به، وما تُتيحه من آفاق لتعاون اقتصادي متزايد مع الدول العربية، لافتًا الانتباه إلى ما تشهده الساحة الدولية -وخاصة منطقة الشرق الأوسط- من حالة سيولة سياسية وعدم استقرار أمني، مما يفسح المجال لبعض الأطراف الخارجية والإقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.وأعرب شكري عن أمله في أن يُسهم الاجتماع في تحقيق نتائجه المرجوة من توطيدٍ أعمق للعلاقات بين الدول العربية واليابان، وأن يستمر العمل على تطوير ذلك المحفل المهم، مبينًا أن آفاق التعاون المشترك بين الجانبين تحمل فرصًا واعدة ينبغي استثمارها على النحو الأكمل.// انتهى //19:13ت م0209