الخرطوم 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واساستقبل المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية معالي البروفيسور إبراهيم الدخيري بمكتبه اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وجدد الدخيري خلال اللقاء ترحيب المنظمة بمبادرتي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».وقدم تنويراً عن الجهود التي تقوم بها المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مجال الزراعة والأمن الغذائي والحفاظ على البيئة وتحييد تدهور الأراضي في المنطقة العربية .ونوه بأن المبادرتين سيسهمان إسهاماً كبيراً في دعم جهود المنظمة المتعلقة بالتنمية الزراعية وقضايا المناخ وتدهور الأراضي محلياً وإقليمياً وعالمياً لكونهما يعبّران عن الإرادة القوية لقادة المنطقة في إحداث التغير المطلوب في مجالات الزراعة والبيئة وتحييد تدهور الأراضي.من جانبه، أكد السفير جعفر إن المنظمة بخبرائها تعدّ داعما رئيسا للدول العربية في جميع الجوانب الفنية المتعلقة بالتنمية الزراعية وقضايا البيئة والمناخ وذلك لما تمتلكه المنظمة من خبرات ودراسات وبحوث وإحصاءات ومشاريع تنموية رائدة.وقال "أن المملكة أولت خلال السنوات الماضية اهتماما كبيرا لقضايا المناخ والبيئة والزراعة وتحييد تدهور الأراضي والأمن الغذائي، وتوّجت تلك الجهود بمبادرتي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المتعلقتين بالسعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.// انتهى //19:13ت م0210