الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسزار وفد من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلاً بقسم التربية البدنية اليوم مقر اللجنة الأولمبية العربية السعودية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.وقدم مسؤولو اللجنة الأولمبية للوفد نبذة عن الأولمبية السعودية بداية من تأسيسها وحتى اليوم، إضافة إلى الأهداف والتطلّعات التي تسعى لتحقيقها خلال الأعوام المقبلة, وتاريخ لجنة التضامن الأولمبي في اللجنة الأولمبية الدولية، والأدوار المناطة بها، إلى جانب أوجه الدعم الذي تقدمه للجان الأولمبية الوطنية حول العالم.عقب ذلك اطّلع الوفد على عروض رياضية تفاعلية قدمها الاتحاد السعودي للكاراتيه، والاتحاد السعودي للتايكوندو، بمشاركة عدد من اللاعبين واللاعبات في الصالة الرياضية بمعهد إعداد القادة.// انتهى //19:19ت م0211