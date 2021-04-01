جيزان 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسنظمت جامعة جازان اليوم، ورشة عمل بعنوان "ريادية محترفة " " عن بعد" .وتناولت الورشة عدة محاور منها مفهوم ريادة الأعمال، وكيف تكون رائد اعمال محترف، وفكرة مشروع ريادي ناجح، والسلبيات والمخاطر المحتملة لريادة الأعمال، وكيفية تجنبها، وصفات ومهارات رائد الأعمال الناجح والمحترف.وتهدف الورشة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة الجامعة وتشجيعهم لإطلاق مشاريعهم الريادية.// انتهى //19:34ت م0213