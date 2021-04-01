جيزان 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واستستعد منطقة جازان لتقديم مشروع "مدينة الفل" للاستثمار وطرحه كأحد مشروعات المنطقة الذي يتوافق مع مرتكزات وأهداف رؤية المملكة 2030.ووفقًا لأمين غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري فإن مشروع مدينة الفل في جازان هو المستقبل الجديد لمزارعي الفل في المنطقة التي تعد الوجهة الأكثر ملاءمة للاستثمار الزراعي والصناعي للزيوت العطرية، مشيرًا إلى أن مشروع "مدينة الفل" يتوافق مع مبادرة ولي العهد "السعودية الخضراء "، مبرزًا خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تستهدف زراعة 10 ملايين شجرة فل.وعدّ "مدينة الفل" مشروعًا صناعيًا يتوافق مع " صنع في السعودية " كونه مشروعًا للصناعات التحويلية في مجال العطور ومستحضرات التجميل، حيث يتوقع أن ينتج ما يقارب نحو 22 ألف كيلوجرام من زيت الفل مستخلص من 1126000 شجرة فل، مؤكدًا أن مدينة الفل ستكون وجهة استثمارية حيوية جديدة في منطقة جازان، وذلك للقدرة التنافسية في مجال الزراعة والصناعة التحويلية التي تمكّنها من صناعة منتج سعودي ذي جودة عالية.وبيّن أن الدراسات والواقع الاقتصادي والموقع الجغرافي كلها تشجع على توفير فرص استثمارية كبرى في جازان، وتشير الإحصائيات الحالية إلى وجود 227,350 شجرة فل في المنطقة و14 مشتلاً مرخصًا لبيع الفل في جازان، في حين يبلغ الإنتاج السنوي من الفل 280 طنّا في السنة، مضيفاً أن أبرز مقومات زراعة الفل في جازان: المناخ، والتربة والموروث الشعبي الاجتماعي للمنطقة الذي أسهم في استمرار زراعة هذه النباتات طوال العقود الماضية.// انتهى //19:44ت م0216